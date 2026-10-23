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IA, salud y tecnología bajo la lupa: La Nube, programa completo 23 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 23 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 23 de octubre de 2026:

  • Inteligencia artificial y ciberseguridad: analizaron las preocupaciones por las vulnerabilidades informáticas y los ataques que podrían comprometer servidores, bancos y servicios esenciales.
  • Google y la creación de videojuegos con inteligencia artificial: funcionamiento de una herramienta denominada Playground, presentada en el programa como una opción para crear videojuegos a partir de instrucciones escritas.
  • Gafas inteligentes y riesgos para la privacidad: discutieron las restricciones que algunos países estudian o aplican al uso de gafas inteligentes con cámaras, debido al riesgo de grabar a otras personas sin su conocimiento.
  • Entretenimiento y tecnología: recomendaciones de contenidos para ver en plataformas de entretenimiento. El anime Cyberpunk: Edgerunners 2, relacionado con la tecnología y la inteligencia artificial.
  • Lilia María Calderón, Representante de ventas de la Unidad Oncológica B de Colombia
    Habló de los avances en las biopsias de mama mínimamente invasivas y las posibilidades que ofrece la biopsia asistida por vacío en el diagnóstico de lesiones mamarias.

Escuche el programa completo acá:

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