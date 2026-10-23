IA, salud y tecnología bajo la lupa: La Nube, programa completo 23 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 23 de octubre de 2026:



Inteligencia artificial y ciberseguridad: analizaron las preocupaciones por las vulnerabilidades informáticas y los ataques que podrían comprometer servidores, bancos y servicios esenciales.

analizaron las preocupaciones por las vulnerabilidades informáticas y los ataques que podrían comprometer servidores, bancos y servicios esenciales. Google y la creación de videojuegos con inteligencia artificial: funcionamiento de una herramienta denominada Playground, presentada en el programa como una opción para crear videojuegos a partir de instrucciones escritas.

funcionamiento de una herramienta denominada Playground, presentada en el programa como una opción para crear videojuegos a partir de instrucciones escritas. Gafas inteligentes y riesgos para la privacidad: discutieron las restricciones que algunos países estudian o aplican al uso de gafas inteligentes con cámaras, debido al riesgo de grabar a otras personas sin su conocimiento.

discutieron las restricciones que algunos países estudian o aplican al uso de gafas inteligentes con cámaras, debido al riesgo de grabar a otras personas sin su conocimiento. Entretenimiento y tecnología: recomendaciones de contenidos para ver en plataformas de entretenimiento. El anime Cyberpunk: Edgerunners 2, relacionado con la tecnología y la inteligencia artificial.

recomendaciones de contenidos para ver en plataformas de entretenimiento. El anime Cyberpunk: Edgerunners 2, relacionado con la tecnología y la inteligencia artificial. Lilia María Calderón, Representante de ventas de la Unidad Oncológica B de Colombia

Habló de los avances en las biopsias de mama mínimamente invasivas y las posibilidades que ofrece la biopsia asistida por vacío en el diagnóstico de lesiones mamarias.

Escuche el programa completo acá: