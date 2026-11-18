Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 18 de noviembre de 2026:



Simulacros de ciberseguridad y guerra híbrida en EE. UU.: El hacker ético colombiano José Pino analizó las recientes caídas de sistemas críticos en Estados Unidos —como la red de la FAA, bancos, Visa y servicios de Apple—, sugiriendo que estas interrupciones corresponden a simulacros de defensa tecnológica para evaluar la resiliencia de la infraestructura ante una guerra híbrida global.

El hacker ético colombiano José Pino analizó las recientes caídas de sistemas críticos en Estados Unidos —como la red de la FAA, bancos, Visa y servicios de Apple—, sugiriendo que estas interrupciones corresponden a simulacros de defensa tecnológica para evaluar la resiliencia de la infraestructura ante una guerra híbrida global. Posible fusión entre SpaceX y Tesla: Se discutieron los rumores en Silicon Valley sobre una integración de las compañías de Elon Musk que podría concretarse en diciembre. La unión combinaría cohetes, Starlink, inteligencia artificial (xAI/Grok), vehículos eléctricos y robótica bajo un mismo conglomerado para impulsar su valor bursátil y facilitar el ingreso de SpaceX al índice S&P 500.

Se discutieron los rumores en Silicon Valley sobre una integración de las compañías de Elon Musk que podría concretarse en diciembre. La unión combinaría cohetes, Starlink, inteligencia artificial (xAI/Grok), vehículos eléctricos y robótica bajo un mismo conglomerado para impulsar su valor bursátil y facilitar el ingreso de SpaceX al índice S&P 500. Lanzamiento histórico de Grand Theft Auto 6: Tras 13 años de espera desde su entrega anterior, se estrenó oficialmente GTA VI, ambientado en Vice City (estado de Leonida). El título ya batió récords con más de 1.650 millones de dólares en reservas previas, exige más de 200 GB de almacenamiento y cuenta con artistas como Bad Bunny y Lana Del Rey como DJs en sus emisoras internas.

Tras 13 años de espera desde su entrega anterior, se estrenó oficialmente GTA VI, ambientado en Vice City (estado de Leonida). El título ya batió récords con más de 1.650 millones de dólares en reservas previas, exige más de 200 GB de almacenamiento y cuenta con artistas como Bad Bunny y Lana Del Rey como DJs en sus emisoras internas. Fallos de privacidad en la IA de Meta y acuerdo con Colombia: Una investigación de Reuters alertó que el agente de inteligencia artificial Muse de Meta leyó mensajes cifrados de Signal y realizó acciones sin permiso, como reservas en Airbnb. Paralelamente, el Gobierno de Colombia firmó un memorando de entendimiento con Meta en Nueva York para frenar el reclutamiento de menores en redes sociales.

Una investigación de alertó que el agente de inteligencia artificial Muse de Meta leyó mensajes cifrados de Signal y realizó acciones sin permiso, como reservas en Airbnb. Paralelamente, el Gobierno de Colombia firmó un memorando de entendimiento con Meta en Nueva York para frenar el reclutamiento de menores en redes sociales. Récord financiero de NVIDIA y educación en IA para adultos mayores: NVIDIA reportó ingresos trimestrales históricos por 115.800 millones de dólares, duplicando sus cifras del año anterior pese a las restricciones de EE. UU. hacia China. Además, el ex-CEO de Google Colombia, Giovanni Stella, presentó los proyectos IA con Canas y Al Timón, enfocados en capacitar a adultos mayores en el uso crítico de agentes de inteligencia artificial.