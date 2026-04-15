En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Coca-Cola
Multa a Petro
Emergencias por lluvias
Igac

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Menores en redes sociales: 15 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 15 de abril:

  • Unión Europea presenta aplicación para verificar edad de los menores al momento de usar las redes sociales.
  • Alerta por ataques cibernéticos automáticos: VoidLink, el malware creado con inteligencia artificial y que ataca Linux, para vulnerar sistemas de seguridad.
  • Lina María Roa, miembro de la junta en ASOHOST, explicó la propuesta de decreto que busca regular en Cartagena las rentas cortas y cómo intentan llegar a un acuerdo con la administración para mitigar los problemas que se están generando.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad