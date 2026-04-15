Menores en redes sociales: 15 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 15 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 15 de abril:
- Unión Europea presenta aplicación para verificar edad de los menores al momento de usar las redes sociales.
- Alerta por ataques cibernéticos automáticos: VoidLink, el malware creado con inteligencia artificial y que ataca Linux, para vulnerar sistemas de seguridad.
- Lina María Roa, miembro de la junta en ASOHOST, explicó la propuesta de decreto que busca regular en Cartagena las rentas cortas y cómo intentan llegar a un acuerdo con la administración para mitigar los problemas que se están generando.