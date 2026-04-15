Menores en redes sociales: 15 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 15 de abril:



Unión Europea presenta aplicación para verificar edad de los menores al momento de usar las redes sociales.

Alerta por ataques cibernéticos automáticos: VoidLink, el malware creado con inteligencia artificial y que ataca Linux, para vulnerar sistemas de seguridad.

para vulnerar sistemas de seguridad. Lina María Roa, miembro de la junta en ASOHOST, explicó la propuesta de decreto que busca regular en Cartagena las rentas cortas y cómo intentan llegar a un acuerdo con la administración para mitigar los problemas que se están generando.