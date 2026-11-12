Renunció CEO de Nvidia: La Nube, programa completo 12 de noviembre de 2026

Actualizado: 12 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 12 de noviembre de 2026:
- CEO de Nvidia renunció luego del lío de faldas que tuvo Jensen Huang al sostener una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.
- Sam Altman, cofundador de Open AI, abrió el debate al manifestar que no se está usando de manera adecuada la memoria RAM en los celulares.
- Sandra Duque, líder senior de Desarrollo de Contenidos de la Fundación WWB Colombia, contó cómo se puede aprender de finanzas personales a través de un juego.