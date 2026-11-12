Renunció CEO de Nvidia: La Nube, programa completo 12 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 12 de noviembre de 2026:



CEO de Nvidia renunció luego del lío de faldas que tuvo Jensen Huang al sostener una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

al sostener una relación extramatrimonial con una supuesta espía china. Sam Altman, cofundador de Open AI, abrió el debate al manifestar que no se está usando de manera adecuada la memoria RAM en los celulares.

abrió el debate al manifestar que no se está usando de manera adecuada la memoria RAM en los celulares. Sandra Duque, líder senior de Desarrollo de Contenidos de la Fundación WWB Colombia, contó cómo se puede aprender de finanzas personales a través de un juego.