Robot ayuda en cirugía de trasplante: 5 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 5 de agosto:



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. Rumania es el país donde es más fácil acceder. Argentina está en el décimo lugar. Lanzan el primer curso gratuito de la ética con la inteligencia artificial. Está disponible en 11 idiomas.

Está disponible en 11 idiomas. Gilberto Mejía, director general en Clinica Shaio, explicó cómo se realizó el primer trasplante de riñón asistido con un robot en el país.