Robot ayuda en cirugía de trasplante: 5 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 5 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 5 de agosto:
- Estudio revela detalles de la calidad del Internet y su distribución. Rumania es el país donde es más fácil acceder. Argentina está en el décimo lugar.
- Lanzan el primer curso gratuito de la ética con la inteligencia artificial. Está disponible en 11 idiomas.
- Gilberto Mejía, director general en Clinica Shaio, explicó cómo se realizó el primer trasplante de riñón asistido con un robot en el país.