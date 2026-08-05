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Robot ayuda en cirugía de trasplante: 5 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 5 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 5 de agosto:

  • Estudio revela detalles de la calidad del Internet y su distribución. Rumania es el país donde es más fácil acceder. Argentina está en el décimo lugar.
  • Lanzan el primer curso gratuito de la ética con la inteligencia artificial. Está disponible en 11 idiomas.
  • Gilberto Mejía, director general en Clinica Shaio, explicó cómo se realizó el primer trasplante de riñón asistido con un robot en el país.

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