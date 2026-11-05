Robot en cirugías de pulmón: La Nube, programa completo 5 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 5 de noviembre de 2026:



En Ámsterdam realizaron un mapa 3D del clítoris para realizar avances médicos de este órgano en las mujeres.

para realizar avances médicos de este órgano en las mujeres. En Ohio, Estados Unidos, los votantes eligieron a candidatos que frenen o estén en contra del funcionamiento de centros de datos por el tamaño que ocupan en hectáreas y sus repercusiones con los recursos naturales.

por el tamaño que ocupan en hectáreas y sus repercusiones con los recursos naturales. El doctor Jonathan Cáceres, director del Hospital Internacional de Colombia, explicó cómo un robot ayuda a los médicos para operar a los pacientes en cirugías de pulmón.