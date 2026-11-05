Robot en cirugías de pulmón: La Nube, programa completo 5 de noviembre de 2026

Actualizado: 5 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 5 de noviembre de 2026:
- En Ámsterdam realizaron un mapa 3D del clítoris para realizar avances médicos de este órgano en las mujeres.
- En Ohio, Estados Unidos, los votantes eligieron a candidatos que frenen o estén en contra del funcionamiento de centros de datos por el tamaño que ocupan en hectáreas y sus repercusiones con los recursos naturales.
- El doctor Jonathan Cáceres, director del Hospital Internacional de Colombia, explicó cómo un robot ayuda a los médicos para operar a los pacientes en cirugías de pulmón.