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Blu Radio  / La Nube  / Robot en cirugías de pulmón: La Nube, programa completo 5 de noviembre de 2026

Robot en cirugías de pulmón: La Nube, programa completo 5 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 5 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 5 de noviembre de 2026:

  • En Ámsterdam realizaron un mapa 3D del clítoris para realizar avances médicos de este órgano en las mujeres.
  • En Ohio, Estados Unidos, los votantes eligieron a candidatos que frenen o estén en contra del funcionamiento de centros de datos por el tamaño que ocupan en hectáreas y sus repercusiones con los recursos naturales.
  • El doctor Jonathan Cáceres, director del Hospital Internacional de Colombia, explicó cómo un robot ayuda a los médicos para operar a los pacientes en cirugías de pulmón.

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