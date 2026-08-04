Tecnología para adultos mayores: 4 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 4 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 4 de agosto:
- La reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudar a los adultos mayores diariamente, sin que ellos crean que están siendo "vigilados".
- Sebastián Torres, ingeniero químico y candidato a magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, explicó cómo la innovación tecnológica que nació en Bogotá convierte el agua salada en potable para La Guajira.
- Las aplicaciones que le ayudan a complementar sus procesos de recuperación con fisioterapia.
- Las videollamadas en WhatsApp ya se pueden realizar desde el computador sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.