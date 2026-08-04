Tecnología para adultos mayores: 4 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 4 de agosto:

La reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudar a los adultos mayores diariamente, sin que ellos crean que están siendo "vigilados".

sin que ellos crean que están siendo "vigilados". Sebastián Torres, ingeniero químico y candidato a magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia , explicó cómo la innovación tecnológica que nació en Bogotá convierte el agua salada en potable para La Guajira.

, explicó cómo la innovación tecnológica que nació en Bogotá convierte el agua salada en potable para La Guajira. Las aplicaciones que le ayudan a complementar sus procesos de recuperación con fisioterapia.

Las videollamadas en WhatsApp ya se pueden realizar desde el computador sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.