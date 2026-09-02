Transcripción con IA: 2 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 2 de septiembre:



Herramienta de Meta identifica hasta 20 voces distintas en una misma conversación y luego transcribir lo que hablaron.

y luego transcribir lo que hablaron. Carlos Morales, PR mánager para Latam de Huawei, habló sobre los últimos lanzamientos tecnológicos: desde auriculares, relojes inteligentes y celulares.

habló sobre los últimos lanzamientos tecnológicos: desde auriculares, relojes inteligentes y celulares. Emmanuel Castillo, físico y sismólogo, investigador en Inteligencia Artificial aplicada a la sismología y PDH en curso en Geociencias de la Universidad de Dallas, explicó cómo la IA encuentra sismos que se esconden entre miles de datos y mejora el mapa del riesgo en Colombia.