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Transcripción con IA: 2 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 2 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 2 de septiembre:

  • Herramienta de Meta identifica hasta 20 voces distintas en una misma conversación y luego transcribir lo que hablaron.
  • Carlos Morales, PR mánager para Latam de Huawei, habló sobre los últimos lanzamientos tecnológicos: desde auriculares, relojes inteligentes y celulares.
  • Emmanuel Castillo, físico y sismólogo, investigador en Inteligencia Artificial aplicada a la sismología y PDH en curso en Geociencias de la Universidad de Dallas, explicó cómo la IA encuentra sismos que se esconden entre miles de datos y mejora el mapa del riesgo en Colombia.

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