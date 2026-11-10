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Blu Radio  / La Nube  / Waze avisará presencia de ciclistas: La Nube, programa completo 10 de noviembre de 2026

Waze avisará presencia de ciclistas: La Nube, programa completo 10 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 10 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 10 de noviembre de 2026:

  • Los tips para identificar música creada con inteligencia artificial: dude con una voz perfecta, muy pulida.
  • Edwin Walteros, director de ciberseguridad de IndraMind, habló sobre el centro de operaciones de ciberseguridad que hay en Bogotá para poder responder a las amenazas digitales.
  • Waze avisará en tiempo real cuándo un conductor de un vehículo tenga cerca a un ciclista, pues es una colaboración con los relojes Garmin que aveces usan los ciclistas.

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