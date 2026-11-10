Waze avisará presencia de ciclistas: La Nube, programa completo 10 de noviembre de 2026

Actualizado: 10 de nov, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 10 de noviembre de 2026:
- Los tips para identificar música creada con inteligencia artificial: dude con una voz perfecta, muy pulida.
- Edwin Walteros, director de ciberseguridad de IndraMind, habló sobre el centro de operaciones de ciberseguridad que hay en Bogotá para poder responder a las amenazas digitales.
- Waze avisará en tiempo real cuándo un conductor de un vehículo tenga cerca a un ciclista, pues es una colaboración con los relojes Garmin que aveces usan los ciclistas.