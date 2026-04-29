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¿WhatsApp evita o aumenta peleas? 29 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 29 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 29 de abril:

  • Expertos analizan cómo al utilizar WhatsApp se cambia la dinámica social entre las personas: se puede evitar peleas o confrontaciones, pero también pueden aumentar.
  • Juan Gabriel Castañeda, investigador y profesor universitario de la Uniminuto, explicó cómo los biomarcadores que son obtenidos a través de dispositivos tecnológicos pueden ayudar al médico o sistema de salud para hacerle un seguimiento al paciente.
  • La novedad que tendrá Google Translate en los celulares Android para que sus usuarios practiquen la pronunciación en inglés y español. Por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.

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