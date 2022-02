03 de febrero de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

De cara a las elecciones de este 2022, los partidos políticos hacen sus movimientos para lograr quedarse con la disputa. El Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro, ha logrado acentuarse en diferentes regiones del país; el exsenador Armando Benedetti, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, explicó la estrategia política por parte de esta coalición. "Aquí hay una mística diferente. Yo en ningún momento me he declarado de izquierda", añadió.

Juan Fernando Cristo integrante de la Coalición Centro Esperanza, confirmó que no inscribirá su candidatura presidencial. "Para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta". Además, aseguró que se compromete a ayudar a la Coalición durante las elecciones.

La exdirectora de Permoda ofreció disculpas ante los casos de acosos sexual en las tiendas Koaj. Luego de la denuncia por parte de Juana Camila Pérez, el abogado Juan José Castro mencionó que era 'lamentable' que hasta ahora se tomen acciones legales ante estos casos. También habló sobre el caso Paula, exgerente de uno de los puntos de venta.

Por otro lado, el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Washington, Brian Fincheltub, dio detalles del proceso de migración irregular por parte de venezolanos entre México y Estados Unidos. "Nosotros creemos que lo único que va a detener el flujo de migrantes huyendo de sus casas es quitando a Nicolás Maduro", concluyó.