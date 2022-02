04 de diciembre de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

El candidato presidencial Rodolfo Hernandez estuvo en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire. El 'ingeniero' contó que es una persona carismática que cree que la relajación es una manera de pensar mejor. Además, confesó que practica mantra "Yo tengo una señora que me hace eso. Toca una persona que ponga la música, la luz. Yo pago la sesión con el mayor gusto", explicó.

En su vida Rodolfo Hernández ha vivido un sin fin de experiencias, durante la época que estuvo en la Universidad Nacional, era de los estudiantes poco agraciados entre sus compañeros. "Yo era del montón para abajito, prácticamente entrando en el pelotón de los mediocres. Fui regular pa' todo". Disfrutó de su juventud y salía con amigos a bailar en muchas ocasiones e incluso dijo ser un buen bailarín de salsa.

Publicidad

En el paso de los años, Hernández no solo puede contar buenas experiencias, pues se ha visto en vuelto en problemas que lo han marcado a lo largo de su vida. "Por un lado sí y con mucho dolor y por otro lado no, porque si hubiéramos pagado hubieran cogido a mi esposa Socorro": Rodolfo, sobre si se arrepiente no haber pagado a secuestradores de su hija, a quien asesinaron en cautiverio

Por último, en Mañanas BLU, Maria del Pilar, gerente de Nequi y Margarita Henao, presidente de Daviplata, explicaron que sus aplicaciones siguen siendo gratuitas y aclararon la situación de los rumores de cobro.