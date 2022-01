07 de enero de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este viernes en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, el tema que es noticia a nivel nacional es el aumento de casos de COVID-19 por la variante ómicron.

Con el temor de contagio son muchos los padres que no quieren enviar a sus hijos en el regreso de clases presencial. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) se han pronunciado con el no a la presencialidad en pandemia. Ante esto, el vocero de Unicef Laurent Duvillier, resaltó la gravedad ante la no asistencia a la aulas de clase.

Sin embargo, no son todos los profesores los que se oponen a las clases presenciales, Sandra Riaño, rectora del colegio distrital Los Alpes es una de ellos.

Para más detalle de la situación, el coordinador de la sección de primaria del colegio San Simón de Ibagué, Gabriel Alfonso Patarroyo, aclaró la preocupación de los docentes y cómo su institución trabaja.

En la capital el Plan de Ordenamiento Territorial sigue siendo noticia, pues se ha impuesto una tutela frente a este. La cabeza de lista a l Cámara por Bogotá Carolina Restrepo dio los detalles y las razones del proceso.

Paola Botero, productora de leche, explicó el impacto económico que ha tenido la industria lechera frente a la importación de lácteos en polvo.

Por último, para empezar el año escuche las recomendaciones de Damian Goldvarg para mejorar el estilo de vida en 2022.

Escuche el programa completo de Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: