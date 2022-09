21 de septiembre de 2022 - Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa completo

Este miércoles 21 de septiembre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se conversó con Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, junto al congresista Iván Cepeda, presidente de la comisión de Paz del Senado, quienes analizaron los diálogos de paz con las disidencias de las Farc.

Por una parte, el senador Cepeda señaló que: "hay que tratar de qué manera ‘Iván Márquez’ y quienes lo acompañan podrían reincorporarse a la vida civil. (...) Con las disidencias de ‘Gentil Duarte’ habría que hacer un proceso, ¿de qué naturaleza? Es lo que vamos a considerar y analizar”.

Publicidad

Mientras que para el investigador Juan Pappier, no es justo que se ofrezca una negociación a quienes no cumplieron con los acuerdos de paz con las Farc.

Otra de las invitadas fue Clara Solano, directora de la Fundación Natura Colombia, quien explicó que septiembre es el principal mes para que las tortugas marinas pongas sus huevos, pero no están llegando a la playa La Cuevita en Bahía Solano, principal lugar de anidación de la costa norte, por las mallas de pesca artesanal en la zona. Aunque era una situación poco común, se han registrado casos en aumento.

Solano detalló que para evitar estos problemas en las playas se necesita de un mayor control tanto de las autoridades como de la misma comunidad.

Otro de los temas que ocupa la agenda nacional es el aumento en los precios de los combustibles, por lo se conversó con Jorge García, presidente de la Asociación Nacional de Camioneros (ACN), sobre la posibilidad de el gremio de transportadores de carga protagonice movilizaciones ante la subida de los precios de la gasolina.

Publicidad

"El temor es para todos, Colombia tiene una sobreoferta vehicular muy grande y debido a esto hay mucha informalidad, por consiguiente no nos cumplen con los fletes desde hace años. No hay una garantía de que sobre como debe ser. Hay sobreoferta, hay que regular y no se ha hecho. En este momento estamos trabajando prácticamente a pérdida", indicó el vocero gremial.

En materia internacional, se hablo con la activista Shaparak quien se refirió al asesinato en Irán de la joven Mahsa Amini, de 22 años, a manos de policías de la moralidad que la golpearon brutalmente hasta la muerte por supuestamente incumplir con el porte del velo islámico en público, situación que desató protestas sin precedentes en el país persa, las cuales dejan hasta este miércoles un saldo de ocho manifestantes fallecidos.

Publicidad

Para Shajarizadeh, muy pocas podrían llegar a cambiar, pese a lo virulentas o poderosas que sean las manifestaciones.