En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
De La Espriella
Iván Cepeda
Elecciones Perú
Junior, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Adhesiones para la segunda vuelta presidencial: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 9 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de junio de 2026:

  • El exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo habló sobre su adhesión a la campaña de Iván Cepeda y los motivos que lo llevaron a respaldar su candidatura.
  • Daniel Chaparro, integrante de la FLIP, se refirió sobre el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta.
  • Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno con Comuneros del Sur, se pronunció sobre la fuga de alias 'Tito' durante una cita médica.

  • Claudia Vásquez Marazzani, directora The Nature Conservancy (TNC) Colombia, se refirió a la inminente llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los últimos años e hizo un llamado urgente al próximo Gobierno para que priorice la gestión del agua durante sus primeros 100 días de mandato.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad