Adhesiones para la segunda vuelta presidencial: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 9 junio 2026

Claudia Vásquez Marazzani, directora The Nature Conservancy (TNC) Colombia, se refirió a la inminente llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los últimos años e hizo un llamado urgente al próximo Gobierno para que priorice la gestión del agua durante sus primeros 100 días de mandato.

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