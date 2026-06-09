Adhesiones para la segunda vuelta presidencial: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 9 junio 2026

Actualizado: 9 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de junio de 2026:
- El exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo habló sobre su adhesión a la campaña de Iván Cepeda y los motivos que lo llevaron a respaldar su candidatura.
- Daniel Chaparro, integrante de la FLIP, se refirió sobre el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta.
- Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno con Comuneros del Sur, se pronunció sobre la fuga de alias 'Tito' durante una cita médica.
Claudia Vásquez Marazzani, directora The Nature Conservancy (TNC) Colombia, se refirió a la inminente llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los últimos años e hizo un llamado urgente al próximo Gobierno para que priorice la gestión del agua durante sus primeros 100 días de mandato.
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