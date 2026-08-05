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Álvaro Uribe no asistirá a posesión el 7 de agosto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 5 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 5 de agosto de 2026:

  • Tensión entre Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no va a asistir a la posesión de este viernes 7 de agosto.

  • Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, y Ana María Cadena, Secretaria de Hacienda de Bogotá, debatieron en torno a la reforma tributaria propuesta por la Administración de Carlos Fernando Galán y que espera recaudar más de 1 billón de pesos.

  • Entrevista a Luz Yolanda Morales, presidente del primer sindicato del DNP (SINTRADNP), quien expresó sus preocupaciones por nombramientos de última hora.
  • María Roa, lideresa social e impulsora de los derechos laborales de las trabajadoras del servicio doméstico, manifestó su emoción por ver su vida retrada en la nueva producción de Caracol Televisión 'María la Caprichosa'.

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