Análisis salida de Emiratos Árabes de la OPEP: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 29 de abril de 2026:



Sergio Fajardo, candidato presidencial , habló sobre los resultados de la más reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, que muestra variaciones en las tendencias de intención de voto entre los principales aspirantes presidenciales.

, habló sobre los resultados de la más reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, que muestra variaciones en las tendencias de intención de voto entre los principales aspirantes presidenciales. Felipe Bernal, analista de Geopolítica de la Energía, abordó sobre el anuncio de los Emiratos Árabes Unidos de salir de la OPEP con efecto casi inmediato, a partir del 1 de mayo , y las posibles consecuencias de esta decisión en el mercado energético global.

, y las posibles consecuencias de esta decisión en el mercado energético global. Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) , se refirió sobre la primera edición de DATASCIF 2026, que presenta un panorama retador para el sector farmacéutico en Colombia, con un aumento significativo en el gasto de bolsillo de los hogares para acceder a medicamentos.

, se refirió sobre la primera edición de DATASCIF 2026, que presenta un panorama retador para el sector farmacéutico en Colombia, con un aumento significativo en el gasto de bolsillo de los hogares para acceder a medicamentos. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, abordó sobre la acción de tutela interpuesta por congresistas para defender el derecho que tiene el presidente de la República a la libertad de expresión.

Escuche el programa completo aquí: