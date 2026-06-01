Análisis sobre el desempeño de encuestas electorales:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 1 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de junio de 2026:



María Fernanda Cabal, senadora Centro Democrático , habló sobre los resultados de la primera vuelta presidencial.

, habló sobre los resultados de la primera vuelta presidencial. Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se refirió sobre el desempeño de las encuestas en las elecciones presidenciales, los aciertos y desaciertos frente a los resultados , y el debate sobre si se debe cambiar la regulación de las encuestas en Colombia.

, y el debate sobre si se debe cambiar la regulación de las encuestas en Colombia. Ariel Ávila, senador de Alianza Verde , abordó sobre los resultados de la primera vuelta.

, abordó sobre los resultados de la primera vuelta. Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena, habló sobre la ola de calor en Cartagena y España, ¿qué está pasando?

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