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Análisis sobre el desempeño de encuestas electorales:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 1 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de junio de 2026:

  • María Fernanda Cabal, senadora Centro Democrático, habló sobre los resultados de la primera vuelta presidencial.
  • Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se refirió sobre el desempeño de las encuestas en las elecciones presidenciales, los aciertos y desaciertos frente a los resultados, y el debate sobre si se debe cambiar la regulación de las encuestas en Colombia.
  • Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, abordó sobre los resultados de la primera vuelta.
  • Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena, habló sobre la ola de calor en Cartagena y España, ¿qué está pasando?

Escuche el programa completo aquí:

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