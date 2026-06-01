Análisis sobre el desempeño de encuestas electorales:Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 1 junio 2026

Actualizado: 1 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de junio de 2026:
- María Fernanda Cabal, senadora Centro Democrático, habló sobre los resultados de la primera vuelta presidencial.
- Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se refirió sobre el desempeño de las encuestas en las elecciones presidenciales, los aciertos y desaciertos frente a los resultados, y el debate sobre si se debe cambiar la regulación de las encuestas en Colombia.
- Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, abordó sobre los resultados de la primera vuelta.
- Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena, habló sobre la ola de calor en Cartagena y España, ¿qué está pasando?
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