Así se atienden las secuelas del terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de agosto de 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 14 de agosto de 2026:



Gustavo Ugalde, gerente de Movilización de Recursos de UNICEF, explicó cómo deben acompañarse los niños y adolescentes después del terremoto . Recomendó escuchar sus miedos, evitar exponerlos constantemente a noticias e imágenes sensibles y explicarles lo ocurrido con información clara.

. Recomendó escuchar sus miedos, evitar exponerlos constantemente a noticias e imágenes sensibles y explicarles lo ocurrido con información clara. Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y Finanzas, explicó que los recursos recaudados para atender la emergencia ocasionada por el frente frío no pueden utilizarse para responder al terremoto, debido a que tienen una destinación específica. Además, alertó que solo se ha ejecutado cerca del 13 % de los 7,6 billones de pesos recaudados y que varias entidades mantienen recursos asignados sin ejecutar.

y que varias entidades mantienen recursos asignados sin ejecutar. John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá, analizó el anuncio de posibles operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el anuncio por sí solo no representa una violación de la soberanía, pero advirtió que el ingreso de tropas estadounidenses sin autorización del Congreso sí podría constituirla.

Señaló que el anuncio por sí solo no representa una violación de la soberanía, pero advirtió que el ingreso de tropas estadounidenses sin autorización del Congreso sí podría constituirla. Hernando Parra, ingeniero que permaneció atrapado durante el terremoto, relató cómo pasó cerca de seis horas junto a otras personas dentro de una cabina del Megacable de Pereira.

dentro de una cabina del Megacable de Pereira. Diana Obando, doctora en Psicología por la University of Reading y profesora de la Universidad de La Sabana, explicó que es normal mantener miedo, angustia o sensación de alerta después de una tragedia. Recomendó retomar gradualmente las rutinas, apoyarse en familiares y amigos, practicar respiraciones conscientes y evitar la exposición excesiva a información sensible.

Recomendó retomar gradualmente las rutinas, apoyarse en familiares y amigos, practicar respiraciones conscientes y evitar la exposición excesiva a información sensible. Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, alertó sobre las afectaciones que sufren las comunidades indígenas y rurales en departamentos como Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cauca y Caldas. Aseguró que muchas comunidades siguen incomunicadas y que la respuesta institucional se ha concentrado en las ciudades, por lo que pidió un enfoque diferencial para atender las necesidades de las zonas rurales, ribereñas y dispersas.

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