Cabildo arhuaco celebra protección de la Sierra Nevada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de marzo de 2026:
- Raffaele Mauriello, historiador especializado en relaciones internacionales y el islam, habló sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en un acuerdo liderado por Pakistán.
- Margarita Villafaña, integrante del cabildo arhuaco Magdalena y La Guajira, comentó sobre la resolución del Ministerio de Ambiente que declaró reserva natural una extensión de 942.000 hectáreas en la Sierra Nevada.
- Norma Hurtado, senadora del partido de la U, explicó cómo la organización política de Dilian Francisca Toro apoyará la campaña de Paloma Valencia.
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