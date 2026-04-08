Cabildo arhuaco celebra protección de la Sierra Nevada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de marzo de 2026:



Raffaele Mauriello, historiador especializado en relaciones internacionales y el islam , habló sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en un acuerdo liderado por Pakistán.

, habló sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en un acuerdo liderado por Pakistán. Margarita Villafaña, integrante del cabildo arhuaco Magdalena y La Guajira , comentó sobre la resolución del Ministerio de Ambiente que declaró reserva natural una extensión de 942.000 hectáreas en la Sierra Nevada.

, comentó sobre la resolución del Ministerio de Ambiente que declaró reserva natural una extensión de 942.000 hectáreas en la Sierra Nevada. Norma Hurtado, senadora del partido de la U, explicó cómo la organización política de Dilian Francisca Toro apoyará la campaña de Paloma Valencia.

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