Calificadora advierte déficit del 7 % del PIB: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 18 de agosto de 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 18 de agosto de 2026:



Richard Francis, director senior de Fitch Ratings, analizó el panorama económico de Colombia y aseguró que, aunque la economía continúa creciendo, el país enfrenta importantes desafíos fiscales .

. Dayana Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones, a lertó sobre el riesgo de que las redes criminales aprovechen la vulnerabilidad de las personas afectadas por el terremoto . Advirtió sobre falsas ofertas de empleo, vivienda, transporte o ayuda, así como sobre personas desconocidas que soliciten documentos o propongan traslados

. Advirtió sobre falsas ofertas de empleo, vivienda, transporte o ayuda, así como sobre personas desconocidas que soliciten documentos o propongan traslados Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, entregó un balance de las afectaciones ocasionadas por el terremoto en el departamento y s eñaló que Buenaventura, el norte y el centro del Valle se encuentran entre las zonas más golpeadas .

. Álvaro García, exgerente de RTVC, analizó el futuro del sistema de medios públicos después de los cuestionamientos por el manejo de la franja informativa. Reconoció que durante el anterior Gobierno se afectó la credibilidad del sistema y se dio un peso excesivo a los contenidos informativos, pero aseguró que la solución no debe ser eliminar las noticias.

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