Cambian lineamientos para la eutanasia en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 4 de mayo de 2026:



Laura Pombo, directora Fundación Morir Dignamente , habló sobre la resolución 813 de 2026 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que modifica el acceso a la eutanasia en Colombia y establece nuevos lineamientos para pacientes con sufrimiento intenso y enfermedades incurables.

, habló sobre la resolución 813 de 2026 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que modifica el acceso a la eutanasia en Colombia y establece nuevos lineamientos para pacientes con sufrimiento intenso y enfermedades incurables. Padre Antún Ramos, párroco de la Iglesia Bellavista, en Bojayá, reflexionó sobre los 24 años de la masacre de Bojayá, en el Chocó, y los hechos ocurridos durante los enfrentamientos entre Farc y paramilitares que afectaron a la población civil dentro de la iglesia del pueblo.

entre Farc y paramilitares que afectaron a la población civil dentro de la iglesia del pueblo. Susana Muhamad, coordinadora de campaña de Iván Cepeda en Bogotá , se refirió sobre la participación del senador Cepeda en la marcha del Día del Trabajo, donde nuevamente mencionó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente.

, se refirió sobre la participación del senador Cepeda en la marcha del Día del Trabajo, donde nuevamente mencionó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, profundizó la situación de violencia política contra las mujeres en el Concejo de Medellín, tras los hechos registrados en medio de las discusiones recientes que han generado controversia en la corporación.

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