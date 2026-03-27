Continúan las reacciones por caso del avión Hércules: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 27 de marzo de 2026:
- Rony Kaplan, capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló de la guerra con Irán.
- José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara, analizó la queja disciplinaria contra el exministro de Defensa Iván Velásquez por presuntas fallas en la atención de alertas relacionadas con el estado técnico de avión Hércules de la FAC.
- Julio Insuasty, alcalde de Yacuanquer, Nariño, habló de las condiciones técnicas y de seguridad necesarias, incluyendo una pista de longitud insuficiente y falta de cerramiento, exigiendo la intervención de la Aerocivil.
- Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, se refirió del megaproyecto ferroviario de 237,7 km que busca conectar Caldas, Antioquia y Risaralda con los puertos del Pacífico y Caribe.
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