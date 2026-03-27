Continúan las reacciones por caso del avión Hércules: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 27 de marzo de 2026:



Rony Kaplan, capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel , habló de la guerra con Irán.

, habló de la guerra con Irán. José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara , analizó la queja disciplinaria contra el exministro de Defensa Iván Velásquez por presuntas fallas en la atención de alertas relacionadas con el estado técnico de avión Hércules de la FAC.

, analizó la queja disciplinaria contra el exministro de Defensa Iván Velásquez por presuntas fallas en la atención de alertas relacionadas con el estado técnico de avión Hércules de la FAC. Julio Insuasty, alcalde de Yacuanquer, Nariño , habló de las condiciones técnicas y de seguridad necesarias, incluyendo una pista de longitud insuficiente y falta de cerramiento, exigiendo la intervención de la Aerocivil.

, habló de las condiciones técnicas y de seguridad necesarias, incluyendo una pista de longitud insuficiente y falta de cerramiento, exigiendo la intervención de la Aerocivil. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, se refirió del megaproyecto ferroviario de 237,7 km que busca conectar Caldas, Antioquia y Risaralda con los puertos del Pacífico y Caribe.

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