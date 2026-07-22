Escenario político del Congreso entrante: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 22 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 22 de julio de 2026:



Katherine Miranda, excongresista de Alianza Verde , habló sobre la conformación de las mayorías en el Congreso de cara al Gobierno electo.

, habló sobre la conformación de las mayorías en el Congreso de cara al Gobierno electo. Heráclito Landínez, representante a la Cámara Pacto Histórico, se refirió sobre la distribución de los espacios en la Comisión de Acusación y la representación que obtuvo el Pacto Histórico en esa instancia legislativa.

en esa instancia legislativa. Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia (Asociación Colombiana de Porcicultores) , abordó sobre la relevancia de Porkaméricas 2026 como el principal encuentro de la porcicultura en la región y las oportunidades que ofrece para el crecimiento e innovación del sector.

, abordó sobre la relevancia de Porkaméricas 2026 como el principal encuentro de la porcicultura en la región y las oportunidades que ofrece para el crecimiento e innovación del sector. Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Curul de Paz Montes de María, habló sobre el retiro del respaldo de la mayoría de las Curules de Paz al proyecto político de Abelardo de la Espriella y las razones que motivaron esa decisión.

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