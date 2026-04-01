Fedegán analiza el panorama del empleo agropecuario: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 1 de marzo de 2026:



Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional , habló sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República.

, habló sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República. José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán , explicó qué esta pasando con los empleos en el sector agropecuario.

, explicó qué esta pasando con los empleos en el sector agropecuario. Jeanneth Valdivieso, investigadora y coordinadora editorial de Amazon Underworld , detalló quién controla realmente la minería ilegal en la Amazonía.

, detalló quién controla realmente la minería ilegal en la Amazonía. Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión CIDH, ahondó el anuncio de Caracol Televisión sobre la puesta en marcha de una comisión independiente que adelantará investigación autónoma sobre la cultura institucional y los protocolos de prevención del acoso sexual.

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