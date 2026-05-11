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Gobierno impulsa diálogos con el Clan del Golfo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 11 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 11 de mayo de 2026:

  • Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, explicó el alcance de su ingreso a una Zona de Ubicación.
  • Nehemías Jaén, excónsul de Panamá en Shanghái, habló sobre la próxima reunión entre Trump y Xi Jinping y el contexto geopolítico que rodea el encuentro, en medio de tensiones internacionales y el conflicto en Irán.
  • Juan Pablo Naranjo, abogado de Naranjo Abogados, analizó la acción de grupo admitida contra el sistema financiero por el cobro del 4x1000, en medio de denuncias por el presunto incumplimiento de la Ley 2277 de 2022 sobre la exención para ciertos movimientos bancarios.
  • Juan Guillermo Cano, miembro de la misión de la Asociación de Medios de Comunicación ASOREDES, se refirió sobre los riesgos del ejercicio periodístico en los territorios, en medio del plantón por el asesinato de Mateo Pérez Rueda y las denuncias sobre amenazas a la labor de prensa.

Escuche el programa completo aquí:

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