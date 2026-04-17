Gobierno toma decisión sobre UNE EPM: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 17 de abril de 2026:



Alexander López, senador del Pacto Histórico, habló del escándalo de corrupción en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) por regalías.

Doralba Hernández, dirigente sindical de UNE EPM , abordó la medida cautelar decretada por el Ministerio del Trabajo dirigida a la empresa de telecomunicaciones.

, abordó la medida cautelar decretada por el Ministerio del Trabajo dirigida a la empresa de telecomunicaciones. Samuel Alejandro Ortiz, abogado demandante, explicó la decisión del Consejo de Estado que dejó en firme el fallo que puso límites a las alocuciones presidenciales.

Guillermo Wightman, escritor y periodista, se refirió sobre la historia de Ramona Carrasco Ibarra, una migrante mexicana que a los dieciséis años construyó un cable de prueba en tierra vinculado al programa de verificación de las naves Apolo.

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