Grave denuncia contra Roy Barreras: reviva Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire

Este jueves, 13 de abril, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, a través de sus redes sociales, hizo una grave denuncia por posibles irregularidades en contra del Canal de Congreso, asegurando que el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, les habría facilitado jugosos contratos a algunos exasesores de su UTL.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Jota Pe Hernández habló sobre las denuncias que hizo contra el presidente del Senado, Roy Barreras.

Según Hernández, John Jairo Uribe fue miembro de la UTL de Roy Barreras por muchos años; sin embargo, antes de que fuera elegido presidente del Senado, lo pasó al Canal del Congreso, al igual que Maritza La Rota, quien, actualmente, es supervisora de un jugoso contrato.

Por otro lado, habló la doctora Paula Acosta, la presidenta de Acemi, quien señaló que: "Desde el año pasado venimos alertando al Gobierno de esta situación. Desde las EPS identificamos que en cerca de 1.200 principios activos hay escasez o desabastecimiento".

Publicidad

“En canal comercial, es decir las droguerías, la escasez es más acentuada y la preocupación es grande porque en algunos casos hay alternativas terapéuticas, pero en otros no”, agregó la presidenta del gremio.

Además, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, habló con mañanas Blu, cuando Colombia está al aire para aclarar las razones por la que se radicó la carta a modo de derecho de petición.

"El Fonpet se crea para que la nación administre este pago de los bonos pensionales. De hecho, usted lo ha expresado muy bien, hacen contrato desde 2012 con cinco fiducias… Eso se vence el 25. Aquí, remembrando un poco la Semana Santa, la época de Poncio Pilatos, lo que hace la nación, queremos creer que no es adrede, pero a nosotros algo no nos gusta, no huele bien. Porqué sabiendo que estas fiducias vencían el 25 de abril, desde el año pasado desde diciembre, ellos hicieron un calendario de pagos de giros desde enero, ¿por qué no advirtieron e hicieron las licitaciones para este nuevo manejo de estas fiducias?”, expresó Tavera.

Publicidad

El Gobierno nacional informó que, por primera vez en el país, organizaciones sociales podrán administrar bienes incautados a la mafia. El tema pasó desapercibido y, por lo mismo, en Mañanas blu, cuando Colombia está al aire, se habló con Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, para conocer el alcance de esta propuesta.

"Una de las críticas que se han hecho sobre las vías de administración de bienes de la SAE es que la figura de depositarios había estado muy concentrada e, incluso, esto generaba problemas como deterioro o abandono de los inmuebles, como ocupación de los mimos procesados. Lo que hemos querido es cambiar un poco la metodología de administración y permitir que, entre los que se postulen a ser depositarios, entre ellos organizaciones sociales, juntas de acción comunal, puedan postularse para engrosar la base de datos de la SAE y, dado que cumplan con los requisitos, puedan acceder a la administración del mismo", explicó Daniel Rojas Medellín.