Jota Pe Hernández anuncia que destapará escándalo de corrupción que salpica a Roy Barreras

Este jueves, 23 de marzo, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Jota Pe Hernández anunció que en las próximas semanas destapará escándalo de corrupción que salpica al actual presidente del Senado de la República, Roy Barreras.

“Cuando yo iba a entrar a la Comisión de Ética del Senado, a la cual pertenezco, el senador Roy Barreras no quería y movió todas las fichas posibles para impedir eso. Además, en mis proyectos muchas veces se ha metido, diciendo que no me agenden nada. Por otro lado, en los pasillos, me ha detenido y me ha dicho youtuber, amarillista y bodeguero, con eso él cree que me va a ofenderme, pero no lo van a lograr”, aseveró.

Según Hernández, el senador Roy Barreras ha recurrido a las ofensas e insultos para intimidarlo e impedirle hacer su trabajo.

“Ellos lo hacen porque saben que conmigo, Jota Pe Hernández, la están teniendo bastante difícil, ya que no he querido recibir nada, pues a muchos senadores acá ya les entregaron cargos públicos y mermelada, pero yo no y eso se lo dije personalmente a Roy Barreras”, explicó.

Asimismo, según lo que reveló el senador Jota Pe Hernández, en las próximas semanas el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, deberá darle explicaciones a Colombia después del caso de corrupción que destapará.

“Hoy veo a cientos de colombianos diciendo que el youtuber les está dando sopa y seco, es por eso que desde el pasado mes de septiembre me opuse a la reforma a la política. El senador Roy Barreras lo que está es asustado, por eso recurrió a las ofensas y yo se lo dije personalmente, además, para todos los colombianos, en las próximas semanas vamos a destapar un escándalo de corrupción en el que el señor Roy va a tener que dar muchas explicaciones”, aseguró.

Las redes sociales, la nueva forma de mantener enterado al país, según Jota Pe Hernández

En las pasadas elecciones al Congreso de la República, el senador Jota Pe Hernández llegó al Senado después de recolectar más de 200.000 votos y, desde entonces, ha intentado transmitir las reformas y debates a través de redes sociales

“Yo estoy legislando como todos los senadores, así como me lo permite la ley quinta, lo único es que yo transmito mi traba por redes sociales, es una manera de obtener más alcance, incluso, los mismos directivos de Facebook se han sorprendido, pero yo legisló como todos y eso le gusta a la gente”, aseguró.

Por otro lado, el senador Jota Pe Hernández aseguró que, a pesar de las constante críticas que recibe por los diferentes senadores, le seguirá haciendo un control al Gobierno.

“Me han dicho de todo en el Senado porque no le sigo las incoherencias al Gobierno, pero eso no me importa, yo seguiré siendo un caballo de troya que criticará y hará control político”, agregó.

