Holman Morris responde a informe de la UE: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 16 de marzo de 2026:
- Jaime Hernándo Suárez, registrador delegado en Asuntos Electorales, habló de las denuncias de presuntas irregularidades en el preconteo de votos de las elecciones del pasado 8 de marzo.
- Yago Rodríguez, doctor en Estudios Estratégicos, se refirió del conflicto en Medio Oriente.
- Sergio de Zubiría, docente en filosofía e investigador, habló del legado de Jürgen Habermas, quien falleció el pasado sábado a sus 96 años.
- Hollman Morris, gerente de RTVC, se refirió del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia sobre el papel que tuvieron los medios de comunicación y las plataformas digitales en el desarrollo de la campaña política.
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