Holman Morris responde a informe de la UE: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 16 de marzo de 2026:



Jaime Hernándo Suárez, registrador delegado en Asuntos Electorales , habló de las denuncias de presuntas irregularidades en el preconteo de votos de las elecciones del pasado 8 de marzo.

, habló de las denuncias de presuntas irregularidades en el preconteo de votos de las elecciones del pasado 8 de marzo. Yago Rodríguez, doctor en Estudios Estratégicos , se refirió del conflicto en Medio Oriente.

, se refirió del conflicto en Medio Oriente. Sergio de Zubiría, docente en filosofía e investigador , habló del legado de Jürgen Habermas, quien falleció el pasado sábado a sus 96 años.

, habló del legado de Jürgen Habermas, quien falleció el pasado sábado a sus 96 años. Hollman Morris, gerente de RTVC, se refirió del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia sobre el papel que tuvieron los medios de comunicación y las plataformas digitales en el desarrollo de la campaña política.

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