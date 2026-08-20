Imputarán a funcionarios de Nueva EPS por Kevin Acosta: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 20 de agosto de 2026:



Orlando Cundumí, ingeniero civil y doctor en Ingeniería Estructural, analizó las posibles causas detrás del colapso y las afectaciones de varias edificaciones durante el terremoto. Señaló que en algunos casos falló principalmente la mampostería y advirtió sobre el peso adicional que pueden generar muros y acabados demasiado densos .

. Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, Cauca, y Wilson Cartagena, periodista de la Emisora de Paz de Ituango, se pronunciaron acerca de la orden de suspender temporalmente la programación informativa de las 20 emisoras de paz y mantener una parrilla principalmente musical mientras se revisan los contenidos.

y mantener una parrilla principalmente musical mientras se revisan los contenidos. Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta, explicó que el próximo lunes se realizará la audiencia de imputación contra varios funcionarios de la Nueva EPS y de entidades prestadoras de salud por el caso. Señaló que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades por negligencia en la prestación del servicio .

. Josefina Klinger Zúñiga, directora de la Corporación Mano Cambiada, hizo un llamado a mantener los viajes hacia Nuquí durante la temporada de avistamiento de ballenas. Explicó que el municipio no tuvo afectaciones significativas por el terremoto y destacó que esta temporada es fundamental para la economía local, pues concentra buena parte del movimiento turístico del año.

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