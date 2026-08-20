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Imputarán a funcionarios de Nueva EPS por Kevin Acosta: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 20 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 20 de agosto de 2026:

  • Orlando Cundumí, ingeniero civil y doctor en Ingeniería Estructural, analizó las posibles causas detrás del colapso y las afectaciones de varias edificaciones durante el terremoto. Señaló que en algunos casos falló principalmente la mampostería y advirtió sobre el peso adicional que pueden generar muros y acabados demasiado densos.
  • Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, Cauca, y Wilson Cartagena, periodista de la Emisora de Paz de Ituango, se pronunciaron acerca de la orden de suspender temporalmente la programación informativa de las 20 emisoras de paz y mantener una parrilla principalmente musical mientras se revisan los contenidos.
  • Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta, explicó que el próximo lunes se realizará la audiencia de imputación contra varios funcionarios de la Nueva EPS y de entidades prestadoras de salud por el caso. Señaló que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades por negligencia en la prestación del servicio.
  • Josefina Klinger Zúñiga, directora de la Corporación Mano Cambiada, hizo un llamado a mantener los viajes hacia Nuquí durante la temporada de avistamiento de ballenas. Explicó que el municipio no tuvo afectaciones significativas por el terremoto y destacó que esta temporada es fundamental para la economía local, pues concentra buena parte del movimiento turístico del año.

Escuche el programa completo acá:

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