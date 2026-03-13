Inscripción oficial de candidaturas presidenciales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 13 de marzo de 2026:



Moisés Garduño, doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos de la Universidad de Madrid , habló del conflicto en Medio Oriente.

, habló del conflicto en Medio Oriente. La candidata presidencial Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta , se refirieron sobre sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

, se refirieron sobre sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño. Clara López, candidata presidencial, habló sobre su fórmula vicepresidencial , María Consuelo del Río, y sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

, María Consuelo del Río, y sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño. Valentina Vayoles, Economista Fundación WW Colombia, se refirió de las mujeres cabeza de familia en el país.

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