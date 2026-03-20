¿Investigación de EE. UU. a Petro?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 20 de marzo de 2026:
- Abel García, exfiscal de New York, habló sobre la información de The New York Times según la cual el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por fiscales federales de EE. UU. por presuntos vínculos con narcotraficantes y posibles aportes ilegales a su campaña.
- Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se refirió sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en la economía internacional, que ha presionado los precios de los combustibles.
- Leonardo González, director de INDEPAZ, habló sobre el anuncio de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, de restringir el ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios.
- Paola Ximena Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter, se refirió sobre la campaña de la empresa que evidencia los estereotipos de género en oficios de la construcción, basada en la percepción de niños de 7 a 10 años.
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre su postura política actual y el progreso de diversas iniciativas legislativas bajo su supervisión.
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