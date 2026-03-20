¿Investigación de EE. UU. a Petro?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 20 de marzo de 2026:



Abel García, exfiscal de New York , habló sobre la información de The New York Times según la cual el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por fiscales federales de EE. UU. por presuntos vínculos con narcotraficantes y posibles aportes ilegales a su campaña.

, habló sobre la información de The New York Times según la cual el presidente Gustavo Petro estaría siendo investigado por fiscales federales de EE. UU. por presuntos vínculos con narcotraficantes y posibles aportes ilegales a su campaña. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) , se refirió sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en la economía internacional, que ha presionado los precios de los combustibles.

, se refirió sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz en la economía internacional, que ha presionado los precios de los combustibles. Leonardo González, director de INDEPAZ , habló sobre el anuncio de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, de restringir el ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios.

, habló sobre el anuncio de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, de restringir el ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios. Paola Ximena Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter , se refirió sobre la campaña de la empresa que evidencia los estereotipos de género en oficios de la construcción, basada en la percepción de niños de 7 a 10 años.

, se refirió sobre la campaña de la empresa que evidencia los estereotipos de género en oficios de la construcción, basada en la percepción de niños de 7 a 10 años. Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre su postura política actual y el progreso de diversas iniciativas legislativas bajo su supervisión.

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