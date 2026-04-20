En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque contra producción de 'Sin senos sí hay paraíso'
Aeropuerto El Dorado
Terremoto en Japón
Falcao

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

La Silla Vacía responde por publicación a Semana: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de abril de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de abril de 2026:

  • Juanita León, directora de la Silla Vacía, habló sobre un texto publicado por la Revista Semana titulado “La periodista y el imperio familiar”, en el que se hacen señalamientos sobre ella y el medio, y su solicitud de rectificación.
  • Simón Cadavid, presidente de ACDAC (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), abordó sobre la investigación de la Aerocivil tras la activación de protocolos por el reporte de dos aviones que habrían volado muy cerca durante su aproximación al aeropuerto El Dorado en Bogotá la noche del domingo.
  • Fabián Cárdenas, presidente del Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo, se refirió sobre la investigación de la Aerocivil tras la activación de protocolos por el reporte de dos aviones que habrían volado muy cerca durante su aproximación al aeropuerto El Dorado en Bogotá la noche del domingo.
  • Marisol Correa Vega, actriz de la producción, habló sobre la tragedia ocurrida durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” el sábado en el centro de Bogotá.
  • Fernando Niño, representante a la Cámara del Partido Conservador, se pronunció sobre el anuncio del partido de respaldar por unanimidad la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad