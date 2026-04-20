La Silla Vacía responde por publicación a Semana: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de abril 2026

Actualizado: 20 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de abril de 2026:
- Juanita León, directora de la Silla Vacía, habló sobre un texto publicado por la Revista Semana titulado “La periodista y el imperio familiar”, en el que se hacen señalamientos sobre ella y el medio, y su solicitud de rectificación.
- Simón Cadavid, presidente de ACDAC (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), abordó sobre la investigación de la Aerocivil tras la activación de protocolos por el reporte de dos aviones que habrían volado muy cerca durante su aproximación al aeropuerto El Dorado en Bogotá la noche del domingo.
- Fabián Cárdenas, presidente del Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo, se refirió sobre la investigación de la Aerocivil tras la activación de protocolos por el reporte de dos aviones que habrían volado muy cerca durante su aproximación al aeropuerto El Dorado en Bogotá la noche del domingo.
- Marisol Correa Vega, actriz de la producción, habló sobre la tragedia ocurrida durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” el sábado en el centro de Bogotá.
- Fernando Niño, representante a la Cámara del Partido Conservador, se pronunció sobre el anuncio del partido de respaldar por unanimidad la candidatura presidencial de Paloma Valencia.
Escuche el programa completo aquí: