Medidas para combatir el fraude en las llamadas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 21 julio 2026

Actualizado: 21 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de julio de 2026:
- Andrés Forero, senador Centro Democrático, habló sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y la posición del Centro Democrático frente a la derrota del Gobierno en esa votación.
- Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la CRC, se refirió sobre las medidas regulatorias que propone la CRC para reducir las llamadas y mensajes fraudulentos y proteger a los usuarios de telefonía móvil.
El senador Alfredo Deluque, abordó sobre cómo se moverán las mayorías en el Senado.
Escuche el programa completo aquí: