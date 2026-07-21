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Medidas para combatir el fraude en las llamadas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 21 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de julio de 2026:

  • Andrés Forero, senador Centro Democrático, habló sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y la posición del Centro Democrático frente a la derrota del Gobierno en esa votación.
  • Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la CRC, se refirió sobre las medidas regulatorias que propone la CRC para reducir las llamadas y mensajes fraudulentos y proteger a los usuarios de telefonía móvil.

  • El senador Alfredo Deluque, abordó sobre cómo se moverán las mayorías en el Senado.

    Escuche el programa completo aquí:

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