Medidas para combatir el fraude en las llamadas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 21 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de julio de 2026:



Andrés Forero, senador Centro Democrático , habló sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y la posición del Centro Democrático frente a la derrota del Gobierno en esa votación.

, habló sobre la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y la posición del Centro Democrático frente a la derrota del Gobierno en esa votación. Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la CRC, se refirió sobre las medidas regulatorias que propone la CRC para reducir las llamadas y mensajes fraudulentos y proteger a los usuarios de telefonía móvil.

y proteger a los usuarios de telefonía móvil. El senador Alfredo Deluque, abordó sobre cómo se moverán las mayorías en el Senado. Escuche el programa completo aquí: