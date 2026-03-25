Nuevas capturas reactivan caso Miguel Uribe Turbay: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de marzo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 25 de marzo de 2026:



La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona , habló sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial, después de que la Fiscalía emitiera orden de captura contra alias ‘El Viejo’ y otros cabecillas e involucrados en la planificación y logística del crimen, luego de que este confesara haber recibido la orden de cometer el crimen por parte de la Segunda Marquetalia.

, habló sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial, después de que la Fiscalía emitiera orden de captura contra alias ‘El Viejo’ y otros cabecillas e involucrados en la planificación y logística del crimen, luego de que este confesara haber recibido la orden de cometer el crimen por parte de la Segunda Marquetalia. Rocío Pineda, cofundadora e integrante de la Red Nacional de Mujeres , se refirió sobre qué es el acoso sexual y cómo identificar cuando una conducta constituye acoso.

, se refirió sobre qué es el acoso sexual y cómo identificar cuando una conducta constituye acoso. Andrew Seele, director del Migration Plicy institute , habló sobre la llegada de los agentes del ICE a 14 aeropuertos de los Estados Unidos que sigue generando debate. Los demócratas han levantado la voz en contra de la decisión mientras se anuncia que más aeropuertos podrían ser intervenidos.

, habló sobre la llegada de los agentes del ICE a 14 aeropuertos de los Estados Unidos que sigue generando debate. Los demócratas han levantado la voz en contra de la decisión mientras se anuncia que más aeropuertos podrían ser intervenidos. Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional–Ejército Bolivariano, se refirió sobre la Segunda Marquetalia, el grupo de Iván Márquez, que inició una negociación con el Gobierno pero luego se dividió. El Gobierno continúa con la Coordinadora Nacional–Ejército Bolivariano, presente en Nariño y Putumayo. Se ha advertido que es problemático confundir ambos grupos, ya que la Fiscalía señala a la Segunda Marquetalia como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

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