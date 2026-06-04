Nuevo Festivo decretado en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 4 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 4 de junio de 2026:



Jefferson Caro, alcalde de Chiquinquirá , habló de la ley que sancionó el Gobierno que declara el Día de la Virgen de Chiquinquirá como nuevo festivo en el país.

, habló de la ley que sancionó el Gobierno que declara el Día de la Virgen de Chiquinquirá como nuevo festivo en el país. El estratega político Amauri Chamorro analizó la campaña de Iván Cepeda, que busca darle la vuelta a los resultados del pasado 31 de mayo.

Rubén Acosta, abogado de Gloria Cuartas , abordó las implicaciones de que Daniel Briceño, representante electo, se niegue a una rectificación tras tutela de la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

, abordó las implicaciones de que Daniel Briceño, representante electo, se niegue a una rectificación tras tutela de la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Daniel Briceño, representante a la Cámara electo, se pronunció sobre la orden de arresto en su contra por desacato a una tutela que protegía la honra de Gloria Cuartas , directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló por quién votará para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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