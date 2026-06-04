Nuevo Festivo decretado en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 4 junio 2026

Actualizado: 4 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 4 de junio de 2026:
- Jefferson Caro, alcalde de Chiquinquirá, habló de la ley que sancionó el Gobierno que declara el Día de la Virgen de Chiquinquirá como nuevo festivo en el país.
- El estratega político Amauri Chamorro analizó la campaña de Iván Cepeda, que busca darle la vuelta a los resultados del pasado 31 de mayo.
- Rubén Acosta, abogado de Gloria Cuartas, abordó las implicaciones de que Daniel Briceño, representante electo, se niegue a una rectificación tras tutela de la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
- Daniel Briceño, representante a la Cámara electo, se pronunció sobre la orden de arresto en su contra por desacato a una tutela que protegía la honra de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
- Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló por quién votará para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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