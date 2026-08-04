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¿Por qué la SIC investiga a generadoras de energía? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 4 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 4 de agosto de 2026:

El abogado Raúl Eduardo Sánchez, litigante admitido ante la CPI y profesor de la Universidad del Rosario, advirtió que el debilitamiento de la CPI tendría implicaciones para la justicia internacional.
La senadora Esmeralda Hernández y la representante Mafe Carrascal insistieron en que será la justicia la encargada de determinar si existieron o no anomalías en el proceso electoral.
Piku Sumderdas, economista y habitante de Ceuta, habló sobre la crisis que hay en esa ciudad española en África.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se refirió a las acusaciones a ENEL, AES y Celsia de inflar precios en la bolsa de energía.

Escuche el programa completo en el audio adjunto:

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