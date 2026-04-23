Preocupación científica por indagaciones del FBI: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de abril 2026

Actualizado: 23 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de abril de 2026:
- Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones, habló sobre la decisión del Gobierno nacional de obligar a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos.
- Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana, se refirió sobre el anuncio del FBI de que está investigando posibles vínculos entre varios casos de desaparición y muerte de científicos que trabajan en el país en los ámbitos espacial y nuclear.
- Carlos Carillo, director de la UNGRD, respondió las acusaciones de Angie Rodríguez.
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