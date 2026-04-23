Preocupación científica por indagaciones del FBI: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de abril de 2026:



Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones , habló sobre la decisión del Gobierno nacional de obligar a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos.

, habló sobre la decisión del Gobierno nacional de obligar a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos. Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana, se refirió sobre el anuncio del FBI de que está investigando posibles vínculos entre varios casos de desaparición y muerte de científicos que trabajan en el país en los ámbitos espacial y nuclear.

Carlos Carillo, director de la UNGRD, respondió las acusaciones de Angie Rodríguez.

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