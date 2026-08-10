Presidente De La Espriella declara desastre nacional: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de agosto 2026

Actualizado: 10 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 10 de agosto de 2026:
- James Mosquera, representante a la Cámara por Chocó, se refirió a las afectaciones que dejó el terremoto en su región.
- Ronald Bonilla, gobernador encargado de Caldas, habló de los reportes actualizados y los balances en los daños estructurales, heridos y fallecidos en Manizales y el departamento.
- El profesor de la Unal, Jhon Jairo Blandón, explicó qué deben tener en cuenta las personas al momento de tomar la decisión sobre volver a sus casas tras el terremoto
- Amadeo Benavent, profesor de ingenieria sísmica, de la Universidad Politécnica de Madrid, charló sobre las infraestructuras en Colombia están preparadas para enfrentar este tipo de desastres naturales.
- El presidente Abelardo De La Espriella declara desde el Comité de Gestión de Riesgo la situación de desastre nacional luego del terremoto de 7.4 y que deja hasta el momento más de 70 personas fallecidas.
- Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, fue consultado por cómo se debe actuar en momentos de emergencia y evitar complicaciones.
- El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, habló sobre cómo la ciudadanía puede ayudar para gestionar el desastre, qué necesitan y cómo donar.
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