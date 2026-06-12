¿Qué plantea Cepeda para la economía?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 12 junio 2026

Actualizado: 12 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 12 de junio de 2026:
- Jairo Orlando Villabona, integrante del equipo económico de Iván Cepeda, habló de las propuestas económicas del candidato.
- José Basagoiti, economista y director de Trading Pro, se refirió de la salida a la bolsa de Nueva York de Space X.
- Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, abordó sobre las acciones estratégicas para preparar al país frente al Fenómeno de El Niño.
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