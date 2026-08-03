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¿Qué reveló la defensa de Eva Ferrer sobre audios? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de agosto 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 3 de agosto de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 3 de agosto de 2026:

  • María Soledad Morales, abogada de Eva Ferrer, habló sobre los audios revelados de la excolaboradora cercana de Verónica Alcocer, en los que hace afirmaciones sobre manejo de recursos, presuntas influencias en entidades del Estado, contratos, nombramientos y otros temas relacionados con el entorno de la entonces primera dama.
  • Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Andrés Camilo Peláez, se refirió sobre las capturas realizadas por la desaparición del ingeniero forestal, ocurrida en 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.
  • Jhenifer Mojica Flórez, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, analizó el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y el debate que ha generado esa propuesta.
  • Adela Ramírez Díaz, madre de menores con autismo en espera de atención médica, se pronunció sobre las demoras en la atención médica de sus hijos con autismo por parte de la EPS Sanitas y las dificultades que enfrenta para lograr el cumplimiento de las órdenes judiciales.

  • María Fernanda Cabal habló sobre las tensiones al interior del Centro Democrático, las diferencias con Paloma Valencia y el panorama del partido tras la cumbre liderada por Álvaro Uribe.

    Escuche el programa completo aquí:

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