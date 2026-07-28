¿Qué viene con el Plan Patriota 2.0? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 28 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de julio de 2026:



José Manzur, presidente de ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica), habló sobre los retos del sector eléctrico ante la llegada del fenómeno de El Niño y las medidas que se requieren para garantizar el suministro de energía en el país.

Albert "Jim" Marckwardt, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU , se refirió sobre la nueva estrategia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, el Plan Patriota 2.0 y los alcances del Escudo de las Américas en la lucha contra el narcotráfico.

, se refirió sobre la nueva estrategia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, el Plan Patriota 2.0 y los alcances del Escudo de las Américas en la lucha contra el narcotráfico. Diego Vargas, presidente Asociación Colombiana de Psiquiatría, abordó sobre la importancia de no utilizar la salud mental como un argumento de descalificación en medio del debate político y el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría frente al caso.

y el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría frente al caso. Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, se pronunció sobre la organización y logística de la posesión presidencial que se realizará en la Universidad Santiago de Cali y los preparativos para recibir a los invitados del evento.

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