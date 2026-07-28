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¿Qué viene con el Plan Patriota 2.0? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 28 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de julio de 2026:

  • José Manzur, presidente de ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica), habló sobre los retos del sector eléctrico ante la llegada del fenómeno de El Niño y las medidas que se requieren para garantizar el suministro de energía en el país.
  • Albert "Jim" Marckwardt, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, se refirió sobre la nueva estrategia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, el Plan Patriota 2.0 y los alcances del Escudo de las Américas en la lucha contra el narcotráfico.
  • Diego Vargas, presidente Asociación Colombiana de Psiquiatría, abordó sobre la importancia de no utilizar la salud mental como un argumento de descalificación en medio del debate político y el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría frente al caso.
  • Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, se pronunció sobre la organización y logística de la posesión presidencial que se realizará en la Universidad Santiago de Cali y los preparativos para recibir a los invitados del evento.

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