¿Quiénes están en la carrera por la Contraloría?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 23 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de julio de 2026:



Diana Carolina Torres, candidata a Contraloría , habló sobre su aspiración a la Contraloría General, su experiencia en control fiscal y sus propuestas para modernizar y fortalecer el control de los recursos públicos.

, habló sobre su aspiración a la Contraloría General, su experiencia en control fiscal y sus propuestas para modernizar y fortalecer el control de los recursos públicos. Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, se refirió sobre la estrategia de "batalla cultural" promovida por el gobierno de Abelardo De La Espriella y las implicaciones políticas de los nombramientos realizados bajo ese enfoque.

de los nombramientos realizados bajo ese enfoque. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia , abordó sobre los resultados del análisis de Transparencia por Colombia sobre la contratación pública después del fin de la Ley de Garantías y los riesgos asociados al aumento de la contratación directa.

, abordó sobre los resultados del análisis de Transparencia por Colombia sobre la contratación pública después del fin de la Ley de Garantías y los riesgos asociados al aumento de la contratación directa. Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y profesora Universidad de los Andes, habló sobre las consecuencias del fenómeno de El Niño en distintos sectores del país y la importancia de implementar medidas de adaptación para reducir sus impactos sociales, económicos y ambientales.

Andrés Gualteros, colombiano que viajó al Mundial en bicicleta, contó cómo fue su travesía y experiencia viendo a la Tricolor.

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