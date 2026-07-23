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¿Quiénes están en la carrera por la Contraloría?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 23 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de julio de 2026:

  • Diana Carolina Torres, candidata a Contraloría, habló sobre su aspiración a la Contraloría General, su experiencia en control fiscal y sus propuestas para modernizar y fortalecer el control de los recursos públicos.
  • Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, se refirió sobre la estrategia de "batalla cultural" promovida por el gobierno de Abelardo De La Espriella y las implicaciones políticas de los nombramientos realizados bajo ese enfoque.
  • Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, abordó sobre los resultados del análisis de Transparencia por Colombia sobre la contratación pública después del fin de la Ley de Garantías y los riesgos asociados al aumento de la contratación directa.
  • Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y profesora Universidad de los Andes, habló sobre las consecuencias del fenómeno de El Niño en distintos sectores del país y la importancia de implementar medidas de adaptación para reducir sus impactos sociales, económicos y ambientales.
  • Andrés Gualteros, colombiano que viajó al Mundial en bicicleta, contó cómo fue su travesía y experiencia viendo a la Tricolor.

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