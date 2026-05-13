Tensión por denuncias de violencia política con las mujeres: Mañanas Blu,Camila Zuluaga,13 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 13 de mayo de 2026:



Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde , habló sobre las conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo y las tensiones por la definición de las Zonas de Ubicación, en medio de diferencias sobre la participación de alias ´Chiquito Malo´.

, habló sobre las conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo y las tensiones por la definición de las Zonas de Ubicación, en medio de diferencias sobre la participación de alias ´Chiquito Malo´. La defensora del Pueblo, Iris Marín, abordó el más reciente informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo.

Piedad Toro, integrante de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, se refirió sobre el debate del Proyecto de Acuerdo 082 de 2026 en el Concejo de Medellín sobre violencia contra las mujeres en política, en medio de denuncias de hostigamientos y violencia simbólica contra activistas durante sesiones recientes.

en el Concejo de Medellín sobre violencia contra las mujeres en política, en medio de denuncias de hostigamientos y violencia simbólica contra activistas durante sesiones recientes. Guillermo García Realpe, exsenador del partido Liberal, se pronunció sobre el respaldo de un sector liberal a la campaña de Iván Cepeda, pese al apoyo oficial del partido a Paloma Valencia, en medio de movimientos políticos de cara a las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí: