Acuerdo político de Cristo con Iván Cepeda: Mañanas Blu, viernes, 20 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 20 de marzo de 2026:
- El candidato presidencial Abelardo De La Espriella habló sobre sus críticas a los medios, empresarios y políticos tradicionales, y su estrategia política.
- El exministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió sobre el acuerdo político que firmó con el candidato presidencial Iván Cepeda.
- Cielo Rusinque, saliente superintendente de Industria y Comercio, habló sobre la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento.
- Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación de Pequeños Accionistas de Ecopetrol, se refirió sobre la solicitud de accionistas minoritarios de apartar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía.
- Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, habló sobre las inundaciones en el municipio, que han dejado a decenas de familias afectadas.
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