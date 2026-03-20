Acuerdo político de Cristo con Iván Cepeda: Mañanas Blu, viernes, 20 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 20 de marzo de 2026:



El candidato presidencial Abelardo De La Espriella habló sobre sus críticas a los medios, empresarios y políticos tradicionales, y su estrategia política.

habló sobre sus críticas a los medios, empresarios y políticos tradicionales, y su estrategia política. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió sobre el acuerdo político que firmó con el candidato presidencial Iván Cepeda.

se refirió sobre el acuerdo político que firmó con el candidato presidencial Iván Cepeda. Cielo Rusinque, saliente superintendente de Industria y Comercio , habló sobre la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento.

, habló sobre la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento. Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación de Pequeños Accionistas de Ecopetrol , se refirió sobre la solicitud de accionistas minoritarios de apartar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía.

, se refirió sobre la solicitud de accionistas minoritarios de apartar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía. Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, habló sobre las inundaciones en el municipio, que han dejado a decenas de familias afectadas.

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