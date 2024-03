Alejandro Gaviria responde a presidente Gustavo Petro: Mañanas Blu, marzo 22 de 2024

El exministro de Educación Alejandro Gaviria, en diálogo con Mañanas Blu, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que lo calificó, entre otros señalamientos, de defender las EPS durante su paso por el Ministerio de Educación.

"Él incluso me ofreció que me fuera embajador en Inglaterra. Si yo estuviera desviando recursos o protegiéndole los negocios a las EPS, no sé por qué me iba a nombrar embajador y jamás mencionó una palabra de esto. Esto parece ser una especie de argumento retrospectivo basado, yo no sé en qué es una locura. Esa es una acusación estrambótica y calumniosa", dijo Gaviria.

Por otro lado, Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, habló sobre cómo recibieron las declaraciones de Petro en las que aseguró que la federación “es el ejemplo del robo del café por parte de la oligarquía".

"La federación ha sido el ejemplo de que se pueden hacer las cosas distintas. Mancillar el nombre de la federación nos entristece y nos indigna", reiteró el gerente de la Federación de Cafeteros.

Además, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque de conspirar contra Nicolás Maduro.

"Yo acuso a Uribe y a Duque de ser los principales responsables en la región fronteriza de Venezuela de todo lo que ha ocurrido, porque en cada una de las acciones los detenidos revelan que tuvieron entrenamiento en Colombia y apoyo de las Fuerzas Militares y policiales colombianas", afirmó Saab.

Entretanto, el profesor y candidato a rector de la Universidad Nacional Leopoldo Múnera y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunciaron sobre la polémica desatada por la elección del nuevo rector de la institución educativa, Ismael Peña.

"Esa es una posibilidad, que ellos no hayan cumplido su promesa. La otra posibilidad es que el Gobierno no haya cumplido la promesa del presidente que iba a apoyar al ganador de la consulta", relató.

