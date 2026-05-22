Análisis de la encuesta Invamer de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 22 mayo 2026

Actualizado: 22 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 22 de mayo de 2026:
- Juan Carlos López, alcalde de Silvia, Cauca, habló de los violentos enfrentamientos entre pueblos indígenas.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió de los actos de vandalismo durante las protestas de ayer en la ciudad.
- Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, abordó sobre el panorama político y la carrera por la Casa de Nariño.
- Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habló del bloqueo en la vía Cali-Buenaventura.
- Se analizó la más reciente encuesta de Invamer sobre las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
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