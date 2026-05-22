Análisis de la encuesta Invamer de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 22 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 22 de mayo de 2026:



Juan Carlos López, alcalde de Silvia, Cauca, habló de los violentos enfrentamientos entre pueblos indígenas.

habló de los violentos enfrentamientos entre pueblos indígenas. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió de los actos de vandalismo durante las protestas de ayer en la ciudad.

Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, abordó sobre el panorama político y la carrera por la Casa de Nariño.

abordó sobre el panorama político y la carrera por la Casa de Nariño. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habló del bloqueo en la vía Cali-Buenaventura.

Se analizó la más reciente encuesta de Invamer sobre las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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