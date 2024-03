Asamblea Nacional Constituyente de Gustavo Petro: Mañanas Blu 18 de marzo 2024

Este lunes, 18 de marzo, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el exministro de Defensa y Justicia Juan Esguerra y el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón para analizar la propuesta del presidente Gustavo Petro de ir a una Asamblea Nacional Constituyente.

"Me parece muy mala, además, porque no se ha explicado qué se querría con esa Asamblea Constituyente. Es decir, qué se querría cambiar en la Constitución", dijo Esguerra.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, el senador opositor Miguel Uribe y el senador Humberto de la Calle también se conectaron para hablar de ello.

"Pues yo creo que es muy válido que el presidente se conecte con el pueblo. El presidente es de origen popular, no puede perder esa conexión con el pueblo, no puede quedarse en el Palacio de Nariño, tiene que salir a buscar la voluntad popular. Y más en medio de esta coyuntura, porque no hay la menor duda de que se ha querido construir una narrativa que nos lleve a construir el imaginario, una guerra civil", dijo Andrés Calle.

"Esta propuesta del presidente no se puede subestimar. Es evidente que si bien el artículo 376 de la Constitución establece un mecanismo para llegar a esa Asamblea Constituyente y probablemente el presidente no tiene ni las mayorías en el Congreso ni mayorías en la ciudadanía, es importante tener en cuenta que Gustavo Petro no reconoce la institucionalidad, que no actúa dentro del Estado de Derecho y podría incluso presionar a esta Constituyente", dijo Uribe.

