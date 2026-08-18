Avanza la reconstrucción tras el terremoto de 7,4: Mañanas Blu, martes 18 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 18 de agosto de 2026:



Omar Darío Cardona, ingeniero civil y fundador de Ingeniar Risk Intelligence, explicó el modelo que calcula en cerca de $30 billones las pérdidas directas ocasionadas por el terremoto en los cinco departamentos más afectados. Aclaró que esta cifra es preliminar, no corresponde al costo de la reconstrucción y tampoco incluye efectos como la pérdida de empleos y el cierre de negocios.

en los cinco departamentos más afectados. Aclaró que esta cifra es preliminar, no corresponde al costo de la reconstrucción y tampoco incluye efectos como la pérdida de empleos y el cierre de negocios. Julián Buitrago, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo deberá adaptarse a la emergencia y plantear medidas para reactivar la economía de las regiones afectadas. Señaló que el Gobierno buscará agilizar los recursos de regalías, trabajar con el sector privado y evitar, en principio, un aumento de impuestos.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que cerca de 3.000 personas permanecen en alojamientos temporales y que unas 35.000 edificaciones sufrieron diferentes afectaciones. También indicó que la cifra de desaparecidos fue consolidada en 143 y aseguró que la ciudad no presenta problemas de abastecimiento de alimentos o medicamentos.

También indicó que la cifra de desaparecidos fue consolidada en 143 y aseguró que la ciudad no presenta problemas de abastecimiento de alimentos o medicamentos. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que el departamento enfrenta una emergencia simultánea por las afectaciones del terremoto y las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez, aseguró que más de 6.500 viviendas tienen afectaciones y cerca de 500 quedaron destruidas o en riesgo de colapso . Pidió que las ayudas sean entregadas de manera coordinada y advirtió que la caída del turismo y el comercio podría profundizar la crisis económica del municipio.

. Pidió que las ayudas sean entregadas de manera coordinada y advirtió que la caída del turismo y el comercio podría profundizar la crisis económica del municipio. Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, explicó la decisión que permite avanzar con las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá entre las calles 191 y 245. Aseguró que la autorización se tomó con base en criterios técnicos y que las obras no deberán agravar las inundaciones ni afectar la conexión ecológica entre los humedales Torca y Guaymaral.

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